Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2"

DNV GL вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) приняла решение не участвовать в достройке газового проекта "Северный поток-2". На такой шаг организация пошла из-за возможного расширения американских санкций в отношении второй ветки газопровода, пишет РИА Новости.

Напомним, что Вашингтон хочет ввести дополнительные ограничительные меры против компаний, которые оказывают различные услуги "Северному потоку-2".

Ранее в ФРГ назвали неприемлемыми угрозы санкций США из-за участия в строительстве второй ветки трубопровода.