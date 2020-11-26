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Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2"

26.11.2020 19:37
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Компания-сертификатор отказалась от "Северного потока-2"

DNV GL вышла из проекта из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) приняла решение не участвовать в достройке газового проекта "Северный поток-2". На такой шаг организация пошла из-за возможного расширения американских санкций в отношении второй ветки газопровода, пишет РИА Новости.

Напомним, что Вашингтон хочет ввести дополнительные ограничительные меры против компаний, которые оказывают различные услуги "Северному потоку-2".

Ранее в ФРГ назвали неприемлемыми угрозы санкций США из-за участия в строительстве второй ветки трубопровода.

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