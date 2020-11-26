Собянин заявил о продлении ограничений в Москве

Обстановка по коронавирусу в столице России остается напряженной.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что столичные власти решили продлить действующие ограничения по COVID-19 в связи с непростой эпидемиологической ситуации в городе. Уточняется, что противокоронавирусные мероприятия будут действовать до 15 января 2021 года. Собянин добавил, что к таким мерам относятся:

соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями;

компании Москвы обязаны продлить перевод минимум 30% персонала на удаленный режим работы;

до середины января будут закрыты развлекательные и культурные массовые мероприятия (выставки, лекции, концерты и так далее), а также детские досуговые учреждения;

после 23:00 не работают рестораны, кафе, бары и ночные клубы;

студенты московских вузов и колледжей проходят обучение в дистанционном формате.

Ранее популярный врач Александр Мясников выразил мнение, что в следующем году россиянам все еще придется носить медицинские маски из-за коронавируса.