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Биолог: вакцина от COVID-19 имеет сильный недостаток

27.11.2020 11:09
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Биолог: вакцина от COVID-19 имеет сильный недостаток

Мейсона Анча Баранова заявила, что если человек не пройдет двухстадийное прививание, то это сведет на нет результативность массовой вакцинации.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала изданию РИА Новости, что самые действенные вакцины против коронавирусной инфекции, которые сейчас проходят стадии клинических испытаний, имеют существенный недостаток. По ее словам, такие препараты подразумевают два этапа введения инъекции, что повышает риск снижения эффективности вакцины. Баранова пояснила, что наличие второй прививки от COVID-19 может привести к следующему: первый укол людям сделают, а прийти на вторую инъекцию они могут забыть. Биолог уточнила, что если человек не пройдет двухстадийное прививание, то это сведет на нет результативность массовой вакцинации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что иммунизация населения должна начаться до Нового года.

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