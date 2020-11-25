Кремль оценил эффективность мягких антикоронавирусных мер

Дмитрий Песков сообщил, что региональным властям удается справляться с узкими проблемами, которые возникают в том или ином субъекте РФ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что антикоронавирусные точечные ограничительные мероприятия, ранее введенные в российских регионах, показали свою эффективность. По его словам, принятые меры, не связанные с полным закрытием экономики, оказались результативными, так как динамика распространения коронавируса в определенных субъектах страны пошла на спад. Однако Песков отметил, что в России наблюдается разноплановый рост количества зараженных COVID-19, поскольку в некоторых регионах увеличился темп распространения данного заболевания, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила субъекты-лидеры РФ по скорости распространения коронавируса.