В 2021 году госслужащим не повысят зарплаты

Закон начинает действовать с 1 января 2021 года.

В среду Государственная дума России на пленарном заседании в третьем чтении приняла законопроект о заморозке индексации заработных плат федеральных госслужащих до 1 января 2022 года. Уточняется, что документ не затрагивает оклады региональных чиновников – они будут проиндексированы в соответствии с законами субъектов РФ, пишет "Российская газета".

Напомним, что Правительство РФ приняло решение ликвидировать восемь институтов развития.