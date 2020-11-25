Россияне установили рекорд по досрочному закрытию кредитов по ипотеке

В России в третьем квартале этого года объем досрочно погашенных ипотечных кредитов достиг 6,4% портфеля.

Согласно данным Банка России, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса жители страны начали активно погашать кредиты по ипотеке, причем с опережением графика. В III квартале 2020 года сумма досрочно закрытых ипотечных займов достигла более 0,5 трлн рублей. Данное значение стало рекордным для экономики России с 2018 года.

Отмечается, что с июля по сентябрь текущего года размер ипотечных кредитов, погашенных раньше срока, на 82% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать со II кварталом 2020 года, то объем досрочно закрытых займов увеличился почти в 1,5 раза.

По мнению экспертов, на такие значения повлияла пандемия коронавируса. Они считают, что многие российские граждане решили в период кризиса снизить долговую нагрузку за счет сокращения уровня потребления, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в России будут расформированы восемь институтов развития.