Правительство расформирует восемь институтов развития

Оптимизация не затронет стратегически необходимые структуры, такие как Роскосмос, Росатом, Росавтодор и Ростех.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник во время совещания с вице-премьерами заявил, что в России расформируют восемь институтов развития. По его словам, их работа будет распределена между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Михаил Мишустин добавил, что старая система институтов развития не может полноценно отвечать на новые вызовы, поэтому ее необходимо оптимизировать. Отмечается, что в результате реформы в нашей стране будут сформированы пять крупных институтов развития, сообщается на официальном ресурсе правительства России.

Напоминаем, что ранее Михаил Мишустин анонсировал реформу системы управления.