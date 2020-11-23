Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых россиян

Закон начинает действовать с 1 января 2021 года.

Российский глава Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения. Уточняется, что с 1 января следующего года ставка НДФЛ увеличится с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что повышение налоговой ставки в ближайшие 3 года принесет в государственный бюджет примерно 192 млрд рублей, вырученные денежные средства пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Правительство России расформирует 8 институтов развития.