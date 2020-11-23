Названа самая престижная работа в РФ

Программисты обошли президента в рейтинге наиболее престижных работ в России.

Компания HeadHunter провела исследование, в ходе которого граждане РФ назвали самые престижные профессии в стране. По мнению респондентов, список возглавила работа программиста, за данный вариант проголосовало 17% опрошенных граждан. Далее идут профессии директора и топ-менеджера (13%), а на третьем месте – деятельность президента, врача и инженера (по 4%).

По информации HeadHunter, наименее приличной работой жители РФ считают уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).

В компании подчеркнули, что для большинства респондентов престиж профессии определяется размером заработной платы (74%), а также уважением в обществе (58%) и пользой для людей (51%).

Уточняется, что исследование проводилось в ноябре 2020 года, в нем приняли участие 4184 соискателя, пишет РИА Новости.

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