Оперштаб РФ оценил необходимость усиления ограничений из-за COVID-19

Губернаторы имеют право ввести дополнительные ковидные мероприятия в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе страны.

На данный момент власти России не собираются вводить дополнительные общероссийские ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил оперативный штаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. В ведомстве добавили, что нет необходимости ужесточать ковидные ограничения по всей стране, поскольку региональные власти могут самостоятельно ввести требуемые меры, исходя из ситуации с коронавирусом в своем субъекте России, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, когда на территории нашей страны остановится рост новых случаев COVID-19.