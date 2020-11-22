В России в 2021 году повысятся тарифы на услуги ЖКХ

Стоимость ЖКУ в 2021 году может увеличиться на 4-6%.

Директор Организации народного контроля Наталья Чернышева в беседе с изданием "Московский Комсомолец" рассказала, что в следующем году российских граждан ожидает очередной рост тарифов на ЖКУ. По ее словам, с 1 июля 2021 года стоимость коммунальных услуг увеличится примерно на 4-6%. Также Чернышева добавила, что с 1 января следующего года будет прекращен мораторий на штрафы и отключения ЖКУ за неуплату.

Ранее лидер России Владимир Путин сообщил, что у российских граждан имеется довольно много обоснованных претензий к государству.