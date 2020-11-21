Россияне забирают вклады из банков

Средства россиян на вкладах в кредитных организациях сократились на 111 млрд рублей.

Россияне продолжают забирать вклады из кредитных организаций. Так, по данным Банка России за октябрь, юридические лица вывели с банковских вкладов порядка 194 млрд рублей, уменьшив общее количество размещенных во вкладах средств на 0,6%. А физические лица забрали с вкладов в кредитных организациях около 111 млрд рублей или 0,3%. При этом аналитики ЦБ связывают сокращение вкладов с необходимостью уплаты налогов, низкими ставками по депозитам и желанием россиян инвестировать средства в другие активы, пишет РИА Новости.

А Минфин разработал настольную игру для россиян "Не в деньгах счастье", чтобы повысить финансовую грамотность населения.