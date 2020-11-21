Контрсанкции в отношении Запада продлены до конца 2021 года

Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому продлеваются экономические ограничения, введенные в ответ на санкции, установленные западными странами в отношении России, так называемые контрсанкции. Известно, что контрсанкции будут действовать до конца 2021 года, а Правительству России поручено проработать специальные меры для осуществления данного документа, пишет ТАСС.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что продолжающаяся эпидемия коронавируса может привести к тому, что за чертой бедности окажутся десятки миллионов человек.