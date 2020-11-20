Мишустин: нужно ускорить переход к адресной поддержке граждан

Михаил Мишустин подчеркнул, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на финансовое положение многих россиян.

Глава российского правительства Михаил Мишустин во время совещания по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы заявил, что в России необходимо ускорить переход к действительно адресной государственной поддержке граждан. Он отметил, что соответствующая помощь должна предоставляться россиянам без подачи лишних документов, а определять нуждающихся будет единая цифровая платформа. По словам Мишустина, в России предусмотрено много пособий и льгот для граждан, однако далеко не все знают, что им полагается господдержка, поэтому не обращаются за помощью. Глава правительства считает, что государству следует заняться развитием механизмов социального казначейства, чтобы грамотно расходовать средства и оказывать поддержку по-настоящему нуждающимся россиянам, пишет ТАСС.

Ранее глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что российская пенсионная система может обанкротиться.