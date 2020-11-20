Путин: пандемия может привести к росту бедности

Президент России рассказал об угрозах экономического кризиса.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сейчас в экономике и социальной сфере наблюдаются неблагоприятные тенденции. Об этом глава государства сообщил в пятницу во время выступления на саммите АТЭС. По словам Владимира Путина, из-за финансовых проблем и снижения объемов производства, вызванных пандемией коронавируса нового типа, десятки миллионов человек могут очутиться за чертой бедности, пишет РИА Новости.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин рассказал, что в стране следует ускорить переход к точечной поддержке россиян.