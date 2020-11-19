Люди с аллергией реже заболевают коронавирусом

Рецептурный аппарат аллергиков дает им дополнительную защиту от COVID-19.

Врач-аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина на пресс-конференции рассказала, что люди, страдающие от аллергии, реже заболевают новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, у таких граждан рецептурный аппарат утроен несколько иначе, что дает им дополнительную защиту от COVID-19, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что 19 ноября общее количество случаев инфицирования в Российской Федерации превысило 2 миллиона, а суточный прирост новых зараженных впервые перевалил за 23 тысячи человек.