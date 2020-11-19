Путин: у россиян много обоснованных претензий к государству

Владимир Путин считает, что если российские власти будут реализовывать свои обещания, то это повысит доверие жителей России к правительству.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у граждан страны всегда имеется много обоснованных претензий к государству. Он добавил, что если властям России удается реализовывать свои обещания и ранее поставленные задачи, это повышает доверие россиян к работе правительства, а также создает положительную динамику развития, в том числе и в экономическом секторе. Об этом Владимир Путин рассказал в четверг во время встречи с главой ФНС Даниилом Егоровым, говорится на сайте Кремля.

Ранее президент выразил уверенность, что налоговые поступления от ненефтегазовых доходов в бюджет страны будут увеличиваться.