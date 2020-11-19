Евросоюз обсудит введение санкций против Турции

Вопрос введения ограничительных мер в отношении Анкары будет рассматриваться в декабре на саммите лидеров ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед совещанием глав МИД Евросоюза в режиме видеоконференции заявил, что лидеры стран-членов европейского сообщества планируют обсудить возможность введения штрафных санкций в отношении Турции из-за действий государства в Восточном Средиземноморье и боевых операций в Сирии. По его словам, данный вопрос будет рассматриваться в декабре на саммите лидеров ЕС, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в середине октября Евросоюз уже обсуждал возможность введения ограничительных мер против Анкары.

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