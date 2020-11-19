Эксперт считает, что в России начинается спад заболеваемости COVID-19

Динамика инфицирования коронавирусом сильно зависит от соблюдения людьми требуемых профилактических мер.

Специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян основываясь на статистических данных по коронавирусной инфекции в стране спрогнозировал сроки спада заболеваемости COVID-19 в российских регионах. По его мнению, практически во всех субъектах РФ количество инфицированных начнет снижаться к концу ноября.

Также специалист подчеркнул, что улучшение эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Чеченской Республике, Республике Коми, Татарстане, Калининградской области и Крымской Республике наступит позднее, чем в других регионах страны. Тавадян добавил, что самая благоприятная обстановка по коронавирусной инфекции ожидается в Севастополе и Еврейской автономной области.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что вакцина против COVID-19 не сможет остановить распространение коронавируса в мире.