Роспотребнадзор: на катке необходимо соблюдать социальную дистанцию

Посетители катков обязаны соблюдать дистанция в 1,5 метра, даже находясь на ледовой площадке.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте управления Роспотребнадзора Москвы, все посетители столичных катков обязаны соблюдать социальную дистанцию. Причем дистанцию в 1,5 метра необходимо держать не только в помещениях катка, но и находясь на льду. При этом во время нахождения на ледовой площадке, гости катка могут не надевать маски и перчатки, ношение которых обязательно в помещениях катка, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал "Капитал Страны", мэр столицы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов.