Попова: в Сибири формируется особый вариант коронавируса

Анна Попова подчеркнула, что мутация не делает COVID-19 более опасным, однако других подробностей не привела.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Сибирском федеральном округе наблюдаются некоторые изменения в COVID-19. По ее словам, в данном российском регионе может формироваться особый вариант коронавирусной инфекции с определенными мутациями. Об этом Попова заявила во вторник в ходе виртуального симпозиума "Новые научные данные о COVID-19", пишет ТАСС.

Напомним, что за последние сутки российские врачи обнаружили 22410 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных в России достигло 1971013 человек.