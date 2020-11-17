Собянин продлил дистанционное обучение в 6-11 классах

Несмотря на рост количества случаев заражения COVID-19, в ноябре число заболевших школьников Москвы находится примерно на одном уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев еженедельно.

Во вторник мэр столицы России Сергей Собянин в своем блоге написал, что московские власти подлили дистанционный формат обучения для учащихся 6-11 классов еще на две недели – до 6 декабря текущего года. Градоначальник считает, что такая мера позволит сохранить жизнь и здоровье многих жителей Москвы, поскольку удаленное обучение показало свою эффективность в рамках профилактики заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Правительство России выделило еще 61,8 млрд рублей на финансирование ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми.