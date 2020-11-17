Учителей будут увольнять за призывы, нарушающие Конституцию

Преподаватель не может использовать свою профессиональную деятельность для разжигания розни.

Глава комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета от внешнего вмешательства, сенатор Андрей Климов считает, что педагогов необходимо увольнять за призывы к любым действиям, противоречащим Конституции. Комиссия подготовит соответствующий проект закона. Речь в первую очередь идет о тех случаях, когда преподаватель, используя свою профессиональную деятельность, призывает к действиям, разжигающим социальную, расовую или религиозную рознь, пишет РБК.

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