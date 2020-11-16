Тарифы за вывоз мусора повысятся с июля 2021 года

Рост тарифов происходит один раз в год 1 июля.

Заместитель главы компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин рассказал о новых тарифах за вывоз мусора для россиян. Так, по его словам, тарифы не будут повышены с 1 января 2021 года, так как рост тарифов происходит только один раз в год. А вот начиная с 1 июля 2021 года россияне должны ожидать увеличения стоимости оплаты за вывоз отходов. Причем рост тарифов не будет превышать 4%, пишет ТАСС.

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