Правительство выделило еще 61,8 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

В текущем году общий размер средств резервного фонда на детские выплаты превысит 123 млрд рублей.

17 ноября пресс-служба правительства Российской Федерации сообщила, что кабмин принял решение выделить еще 61,8 млрд рублей на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Отмечается, что эти деньги будут направлены в субъекты страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напоминаем, что пособия на ребенка от 3 до 7 лет были введены 1 января 2020 года по указу российского лидера Владимира Путина. На получение таких выплат имеют право семьи с низким доходом. Сумма детских пособий составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее "Капитал страны" писал, что с 1 июля 2021 года повысится стоимость оплаты за вывоз мусора.