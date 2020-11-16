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Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России

16.11.2020 16:53
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Онищенко назвал сроки прекращения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса пойдет на спад только после начала массовой вакцинации населения.

Бывший главный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, когда в России можно ожидать прекращения эпидемии коронавируса. По его словам, только после того, как в нашей стране начнется массовая вакцинация населения, коронавирусная инфекция пойдет на спад. При этом Онищенко подчеркнул, что чем больше россиян заболевают коронавирусом, тем быстрее в популяции выработается коллективный иммунитет, пишет РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом.

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