Появились новые правила для контактировавших с зараженными коронавирусом

После прохождения обязательного 14-тидневного карантина не нужно сдавать тест на коронавирус.

Согласно распоряжению главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анны Поповой в настоящее время поменялись правила карантина для тех, кто имел контакты с зараженными коронавирусом. Теперь, после того, как пройдет обязательный 14-тидневный карантин, контактные лица, у которых нет клинических симптомов коронавируса, могут приступать к трудовой деятельности, обучению и возобновлять контакты с другими людьми без обязательного прохождения теста на наличие коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее премьер России Михаил Мишустин объяснил наличие большого количества инфицированных коронавирусом в регионах.