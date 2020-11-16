В России зафиксирован новый антирекорд по заразившимся COVID-19 за сутки

Суточный прирост инфицированных коронавирусом в стране составил 22778 человек, это новый рекорд заболеваемости за 24 часа.

16 ноября оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявил, что российские медики третий день подряд выявляют свыше 22,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Традиционно, наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано в Москве (6360), Санкт-Петербурге (2039) и Московской области (810).

В штабе подчеркнули, что с начала пандемии в стране коронавирус обнаружили в общей сложности у 1948603 человек, из них 1453849 заболевших выписали с выздоровлением, 33489 пациентов умерло.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в российских аптеках начала стабилизироваться ситуация с наличием лекарственных препаратов.