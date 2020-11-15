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Депутат ГД предложил создать платформу для деоккупации Украины

15.11.2020 13:17
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Депутат ГД предложил создать платформу для деоккупации Украины

Михаил Шеремет считает, что после распада СССР Украине так и не удалось стать полноценной самостоятельной страной.

Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет выступил с предложением создать международную платформу по деоккупации братской Украины от внешнего западного управления. Такими словами он отреагировал на идею украинских властей провести в 2021 году саммит по возвращению Крымского полуострова под контроль Киева. По словам Шеремета, граждане Украины заслуживают хороших политиков, которые не будут играть "роль обслуживающего персонала", пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Варшава обвинила Россию в попытках испортить репутацию Польши.

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