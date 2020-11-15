В институте Чумакова назвали ключевое преимущество вакцины от COVID-19

Ожидается, что новый российский препарат против коронавируса будет готов в феврале следующего года.

Академик РАН, главный научный сотрудник института им. Чумакова Алексей Егоров в беседе с URA.RU озвучил ключевое преимущество вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, разрабатываемой в центре, от других аналогичных препаратов. По его словам, данная инъекция сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2, что позволяет организму получить полный набор всех антител к коронавирусу. Егоров добавил, что такая особенность вакцины сможет обеспечить человека наилучшей защитой от вируса.

Напомним, что сейчас препарат для профилактики коронавирусной инфекции центра им. Чумакова находится на стадии клинических испытаний.

Ранее лидер РФ Владимир Путин сообщил, что на данный момент уже десятки стран заинтересовались российскими вакцинами против COVID-19.