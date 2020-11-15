В России за сутки обнаружили более 22,5 тыс. случаев COVID-19

В стране за весь период эпидемии коронавируса общее количество инфицированных составило 1925825 человек.

В российском оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания коронавирусной инфекции в воскресенье, 15 ноября, сообщили, что за прошедшие 24 часа врачи обнаружили 22572 новых случая инфицирования COVID-19. По-прежнему самые высокие суточные показатели заболеваемости фиксируются в Москве (6271), Санкт-Петербурге (1944) и Московской области (812).

В штабе добавили, что с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России общее количество зараженных составило 1925825 человек. Из них 1439985 человек излечились, 33186 человек скончались от COVID-19.

Ранее в институте имени Чумакова озвучили основное преимущество своей вакцины против коронавируса.