Цифровой отрасли будет оказана новая помощь

Специалисты уже готовят ряд мер, которые окажут поддержку IT-отрасли в условиях эпидемии коронавируса.

Минцифры готовит второй пакет мер поддержки цифровой отрасли России. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, документ должен поступить на рассмотрение Правительства России до 20 ноября. Известно, что в новый пакет вошли 88 мер поддержки, которые включают 12 сегментов рынка. Так, в качестве мер поддержки IT-отрасли могут стать обнуление «налога на Google», предоставление льгот игровой индустрии, социальным сетям и мессенджерам и возможность запуска рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах, пишет Коммерсант.

Ранее в Кремле заявили, что Правительство проработает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.