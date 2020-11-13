Песков: поголовной вакцинации россиян от COVID-19 не будет

Вакцинация граждан России начнется в ближайшие месяцы.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков в интервью изданию RT заявил, что поголовной вакцинации жителей страны против новой коронавирусной инфекции в России проводиться не будет. Он напомнил, что сделать прививку от COVID-19 россиянин может только на добровольной основе. Таким образом Песков исключил поголовную вакцинацию российских граждан против коронавирусной инфекции.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что организация не может полагаться на непроверенные препараты от COVID-19.