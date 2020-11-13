Песков: вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам будет обсуждаться

В настоящее время в Кремле нет единой позиции по данному вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможностью индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, в настоящее время в Кремле не выработана единая позиция по данному вопросу. Однако, проблема будет обсуждаться и всесторонне прорабатываться. При этом политик отметил, что решение данного вопроса находится в ведении Правительства России, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле оценили возможность введения в России повторного локдауна.