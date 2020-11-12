Правительство продлило налоговые каникулы для некоторых компаний

Мера направлена на поддержание и восстановление малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Правительство страны приняло решение продлить до конца 2020 года налоговые каникулы для компаний, которые наиболее сильно пострадали от распространения коронавирусной инфекции. По его словам, ситуация в российской экономике остается сложной, поэтому предприниматели и граждане нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что жителям России могут разрешить водить автомобиль с 17 лет.