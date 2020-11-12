В России за сутки выявили более 21 тыс. случаев COVID-19

В стране за весь период эпидемии коронавируса общее число заболевших составило 1858568 человек.

В четверг, 12 ноября, российский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции COVID-19 сообщил, что за последние 24 часа в России было обнаружено 21608 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших врачи выявили в Москве, где число зараженных за сутки составило 5997 человек, на втором месте находится Санкт-Петербург – 1667 заболевших, а на третьем – Московская область с 729 инфицированными.

За все время эпидемии COVID-19 в России общее количество инфицированных составило 1858568 человек. Из них 1388168 человек выписали с выздоровлением, 32032 человека умерло от инфекции.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему российским специалистам стало трудно бороться с коронавирусом.