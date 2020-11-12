Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 НОЯ, 12:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 НОЯ, 12:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

12.11.2020 10:52
Комментарии
Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

Сейчас управлять транспортным средством можно только с 18 лет.

МВД предложило Правительству России разрешать гражданам страны водить автомобиль с 17 лет. В соответствующем законопроекте, направленном в Белый дом на рассмотрение, сказано, что до 18 лет россиянин может управлять транспортным средством только при условии нахождения рядом "водителя-наставника" с правами категории "В". Уточняется, что порядок вождения и требования к "наставнику" будут разработаны позднее, пишет "Коммерсант".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что компания "Газпром" намеревается повысить стоимость российского газа для польских покупателей.

Комментировать (без регистрации)
Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля

Доллары скупают миллионами перед новым падением рубля
Экономика

Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет

Набиуллина объяснила, зачем напечатала 2 трлн рублей и какие риски это несет
Экономика

Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах

Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах
Политика

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара
Политика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новости дня

11:09 В России за сутки выявили более 21 тыс. случаев COVID-19 В России за сутки выявили более 21 тыс. случаев COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:25 Гинцбург рассказал, почему стало трудно бороться с COVID-19 Гинцбург рассказал, почему стало трудно бороться с COVID-19
09:35 Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку Минобрнауки приказало вузам Москвы и Петербурга перейти на удаленку
11 НОЯ, 19:26 Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия
11 НОЯ, 18:53 Белоусов: COVID-19 прекратит влиять на экономику России этой зимой Белоусов: COVID-19 прекратит влиять на экономику России этой зимой
11 НОЯ, 17:57 В России началось массовое производство вакцины «Спутник V» В России началось массовое производство вакцины «Спутник V»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 НОЯ, 17:38 Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15%

Узнай, страна!

11 НОЯ, 20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 НОЯ, 12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
11 НОЯ, 11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11 НОЯ, 11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter