Россиянам могут разрешить водить автомобиль с 17 лет

Сейчас управлять транспортным средством можно только с 18 лет.

МВД предложило Правительству России разрешать гражданам страны водить автомобиль с 17 лет. В соответствующем законопроекте, направленном в Белый дом на рассмотрение, сказано, что до 18 лет россиянин может управлять транспортным средством только при условии нахождения рядом "водителя-наставника" с правами категории "В". Уточняется, что порядок вождения и требования к "наставнику" будут разработаны позднее, пишет "Коммерсант".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что компания "Газпром" намеревается повысить стоимость российского газа для польских покупателей.