Гинцбург рассказал, почему стало трудно бороться с COVID-19

Александр Гинцбург заявил, что основная трудность борьбы с коронавирусом заключается в локализации эпидемического процесса.

Директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург во время заседания Еврейского делового клуба Solomon.help рассказал, почему российским специалистам стало трудно бороться с коронавирусной инфекцией. По его совам, эпидемия COVID-19 началась как завозная, однако теперь она распространилась по России, превратившись в большое количество собственных локальных очагов. Гинцбург пояснил, что блокировать пути передачи завозной инфекции гораздо проще, поскольку их очень мало. Также он отметил, что сейчас бороться с COVID-19 почти невозможно, так как в стране наблюдается множество локальных вспышек коронавируса, которые начали возникать примерно в одно время, пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала российские регионы, где обстановка с COVID-19 наиболее критичная.