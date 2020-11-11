Белоусов: COVID-19 прекратит влиять на экономику России этой зимой

Но 2021 год для России будет очень сложным.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, когда эпидемия коронавируса перестанет оказывать влияние на экономику нашей страны. Так, политик считает, что серьезное влияния COVID-19 на экономическую жизнь прекратится уже этой зимой. Тем не менее, последствия коронавируса россияне будут ощущать еще долго, скорее всего до конца 2022 года. Причем Белоусов прогнозирует, что следующий год для России будет очень сложным, пишет РИА Новости.

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