Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 НОЯ, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 НОЯ, 22:03 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Белоусов: COVID-19 прекратит влиять на экономику России этой зимой

11.11.2020 18:53
Комментарии
Белоусов: COVID-19 прекратит влиять на экономику России этой зимой

Но 2021 год для России будет очень сложным.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, когда эпидемия коронавируса перестанет оказывать влияние на экономику нашей страны. Так, политик считает, что серьезное влияния COVID-19 на экономическую жизнь прекратится уже этой зимой. Тем не менее, последствия коронавируса россияне будут ощущать еще долго, скорее всего до конца 2022 года. Причем Белоусов прогнозирует, что следующий год для России будет очень сложным, пишет РИА Новости.

Ранее в Центральном банке допустили возможность снижения ключевой ставки.

Комментировать (без регистрации)
Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара
Политика

Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций

Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций
Экономика

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян
Политика

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новости дня

19:26 Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия Собянин запретил проводить массовые новогодние мероприятия
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:57 В России началось массовое производство вакцины «Спутник V» В России началось массовое производство вакцины «Спутник V»
17:38 Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15%
16:46 Минпросвещения против всеобщего дистанционного обучения Минпросвещения против всеобщего дистанционного обучения
16:11 Названы регионы, где ситуация с коронавирусом наиболее критичная Названы регионы, где ситуация с коронавирусом наиболее критичная
16:09 ЦБ допускает дальнейшее понижение ключевой ставки ЦБ допускает дальнейшее понижение ключевой ставки
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15:43 Собянин: через две-три недели будут новые решения по COVID-19 Собянин: через две-три недели будут новые решения по COVID-19

Узнай, страна!

20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter