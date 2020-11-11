Госдума приняла закон о повышении НДФЛ до 15%
Речь идет о доходах, превышающих 5 млн рублей в год.
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, согласно которому все россияне, которые получают в год более 5 млн рублей, будут платить НДФЛ не по ставке 13%, а по увеличенной ставке 15%. Повышенная ставка будет применяться для доходов, превышающих установленный лимит в 5 млн рублей в год. Причем доход, полученный в результате продажи или получения в дар имущества, исключая ценные бумаги, а также получение страховых или пенсионных выплат, будет облагаться по ставке 13%, даже при превышении лимита. Напоминаем, что проект закона разработан Правительством России по поручению президента Владимира Путина, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Банк России допускает дальнейшее понижение ключевой ставки.
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