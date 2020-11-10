Студентам московских вузов заблокируют проездные

Все учащиеся столичных вузов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о том, что все студенты московских вузов и колледжей будут переведены на дистанционное обучение. Удаленный режим обучения продлится с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. При этом принято решение временно заблокировать все транспортные карты студентов. Также Собянин отметил, что всем школьникам и студентам, находящимся на дистанционном обучении рекомендовано соблюдать домашний режим, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за прошедшие сутки российские медики выявили более 20 тыс. инфицированных коронавирусом на территории России.