Российский врач спрогнозировал поведение COVID-19 в 2021 году

Максим Гультяев считает, что победить коронавирус удастся благодаря массовой вакцинации населения.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев в интервью радио Sputnik рассказал, как может развиваться ситуация с распространением коронавируса нового типа в России в следующем году. По его мнению, опасаться четвертой вспышки заболеваемости COVID-19 не нужно, однако инфекция никуда не исчезнет. Врач пояснил, что коронавирус будет проявлять сезонность, становясь более агрессивным в период изменчивой погоды. Гультяев выразил уверенность, что такого большого количества инфицированных в 2021 году наблюдаться не будет, потому что у многих людей выработается иммунитет к COVID-19, и граждане начнут легче переносить это заболевание. Кроме того российский врач считает, что одержать победу над коронавирусом удастся благодаря массовой вакцинации россиян.

Ранее в Роспотребнадзоре озвучили условие завершения пандемии COVID-19 во всех российских регионах.