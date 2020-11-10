В России число заболевших COVID-19 выросло на 20977 человек

С начала пандемии в стране общее количество инфицированных коронавирусом составило 1817109 человек.

За минувшие 24 часа российские медработники зарегистрировали 20977 человек, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Об этом во вторник рассказал оперштаб России по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Больше всего заболевших врачи обнаружили в Москве, где коронавирус выявили у 5902 человек, далее идет Санкт-Петербург – 1485 зараженных, а на третьем месте расположилась Московская область – 685 инфицированных.

С начала эпидемии COVID-19 на территории России общее количество заболевших составило 1817109 человек. Из них 1350741 пациент выздоровел, 31161 человек умер от осложнений.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране 75% больных коронавирусной инфекцией лечатся на дому.