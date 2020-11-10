"Газпром" хочет повысить стоимость газа для Польши

Договор между "Газпромом" и PGNiG на поставки голубого топлива действует до 2022 года, согласно ему Польша закупает у России около 10 млрд кубометров в год.

Руководство польского нефтегазового концерна PGNiG сообщило, что 9 ноября получила от российской газовой компании "Газпром" заявление на увеличение стоимости газа, поставляемого в Польшу. Отмечается, что соответствующий документ предлагает пересмотреть зафиксированную цену на голубое топливо по Ямальскому контракту от 25 сентября 1996 года. Кроме того представители PGNiG считают, что "Газпром" не может требовать повышения стоимости газа, поскольку это не отвечает нормам, указанным в Ямальском договоре, а значит, не имеет силы.

В свою очередь российская газовая компания заявила, что данный запрос был направлен в ответ на предложение Варшавы от 1 ноября текущего года о понижении стоимости голубого топлива. Уточняется, что руководство PGNiG, как и представители "Газпрома", воспользовалось условиями контракта о том, что каждая из сторон договора может пересмотреть цены на газ раз в три года, пишет "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" передавал, что нефтедобывающие государства, входящие в ОПЕК, опасаются проблем, которые могут возникнуть из-за прихода к власти в США демократа Джо Байдена.