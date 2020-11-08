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Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за победы Байдена

08.11.2020 19:34
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Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за победы Байдена

По словам собеседников агентства, ОПЕК будет скучать по действующему президенту США Дональду Трампу, так как он поддерживал нефтегазовую индустрию.

Страны-лидеры, входящие в ОПЕК, опасаются, что приход к власти в США кандидата от демократической партии Джо Байдена создаст серьезные проблемы для нефтяной отрасли. Об этом передает агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к организации.

Нефтедобывающие государства предполагают, что внешняя политика Байдена приведет к срыву сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. По мнению этих стран, демократ может пересмотреть отношение к Ирану и Венесуэле, а именно ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что спровоцирует выход их нефти на мировые рынки и падению цен на черное золото.

Также существует вероятность того, что победа Байдена на американских президентских выборах может привести к выходу России из ОПЕК+, а это будет равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи.

Напоминаем, что бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк считает, что Байден, скорее всего, начнет торговаться, чтобы позволить Москве завершить строительство российского проекта "Северный поток-2".

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