Цены на нефть выросли более чем на 10%

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent составила $43,48 за баррель.

Согласно данным, поступившим с Лондонской биржи ICE, январские фьючерсы нефти марки Brent выросли в цене на 10,22% до $43.48 за баррель. Одновременно цена марки WTI подскочила на 11,04% и составила $41,63 за баррель. Эксперты полагают, что на рост нефтяных котировок повлияли новости о новой вакцине от коронавирусной инфекции компании Pfizer, которая заявила, что разработанный препарат продемонстрировал порядка 90% эффективности в борьбе с COVID-19.

Ранее российский эксперт рассказал об ошибках, допускаемых лабораториями во время тестирования на коронавирус.