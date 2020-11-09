Россиянам советуют покупать доллары

Курс доллара превысит 85 рублей в самом ближайшем будущем.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов посоветовал россиянам покупать доллары. Эксперт отметил, что российский рубль занял первое место по темпам девальвации, обогнав и турецкую лиру и бразильский реал. В среднем рубль подешевел на 20% и, по мнению Иванова, такая тенденция продолжится, так как национальной валюте не на чем укрепляться. Эксперт прогнозирует, что в ближайшем будущем мы сможем увидеть стоимость доллара более 85 рублей, пишет Прайм.

Ранее специалисты Счетной палаты России спрогнозировали рост цен к концу текущего года.