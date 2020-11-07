Цены на продукты не будут значительно расти к Новому году

Ретейлеры собираются сдерживать рост цен из-за снижения покупательной способности россиян.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что все торговые сети, входящие в Ассоциацию, будут сдерживать розничные цены на реализуемую продукцию. Поэтому, в АКОРТ не ожидают серьезного роста цен к Новому году. Как сообщили представители организации, незначительный рост не будет отличаться от прошлогоднего сценария и эпидемия коронавируса никак не скажется на увеличении стоимости товаров, пишет ТАСС.

Ранее эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества с банковскими картами.