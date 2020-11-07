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Цены на продукты не будут значительно расти к Новому году

07.11.2020 16:20
Комментарии: 1
Цены на продукты не будут значительно расти к Новому году

Ретейлеры собираются сдерживать рост цен из-за снижения покупательной способности россиян.

Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что все торговые сети, входящие в Ассоциацию, будут сдерживать розничные цены на реализуемую продукцию. Поэтому, в АКОРТ не ожидают серьезного роста цен к Новому году. Как сообщили представители организации, незначительный рост не будет отличаться от прошлогоднего сценария и эпидемия коронавируса никак не скажется на увеличении стоимости товаров, пишет ТАСС.

Ранее эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества с банковскими картами.

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17:17 0 0
Александр Н:

Ретейлеры молодцы.. сx*уяли им поднимать цены к Новому Году если они их уже подняли цены на продукты с начала Ноября.. сахар песок уже 47 руб/кило против 31 руб/кило в сентябре и это не 10и даже не 20%%а почти 50℅℅.. Сталина на них нет. или просто исполнительной власти . а те что у власти их бы тоже на наши пенсии и 30% от откада на самоизоляции и никакой премии и никаких пожизненных сенаторств и прочих неподсудных льгот.. проворовался. доказали.. сиди

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