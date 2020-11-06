Российский врач назвал запрещенные при COVID-19 продукты

Инфицированным нужно ограничить количество соленой еды в рационе.

Российский врач-терапевт Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik сообщил, что людям, которые заболели коронавирусом нового типа, следует отказаться от соленой пищи, а также перестать употреблять алкогольные напитки. По его словам, данные продукты способствуют обезвоживанию организма, но во время лечения от COVID-19 людям необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс. Кроме того Кузьменко добавил, что соленая пища сгущает кровь человека, что вредно при новой коронавирусной инфекции, пишет Лента.ру.

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