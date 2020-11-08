В РФ 3-й день подряд врачи выявляют свыше 20 тыс. случаев COVID-19 за сутки

8 ноября российские медики зарегистрировали 20498 новых случаев заболевания коронавирусом.

На территории Российской Федерации третий день подряд врачи выявляют более 20 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в стране. Отмечается, что лидерами по количеству обнаруженных зараженных стали Москва (5751), Санкт-Петербург (1331) и Московская область (644).

В штабе добавили, что за весь период пандемии COVID-19 в России общее число заболевших коронавирусом составило 1774334 человека, из них 1324419 человек вылечились, 30537 человек стали жертвами инфекции.

Ранее "Капитал страны" писал, что, несмотря на ранее введенные в Москве меры по защите от COVID-19, стабилизации эпидситуации в российской столице не произошло.